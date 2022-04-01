Путин и Токаев обсудили торговое сотрудничество на фоне ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Кроме того, Путин рассказал своему коллеге о ходе спецоперации на Украине и переговоров с Киевом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, — говорится в тексте.

Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление отношений между двумя странами и стратегическое партнёрство, условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Накануне Путин обсудил российско-украинские переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер поблагодарил турецкого коллегу за организацию диалога делегаций в Стамбуле. Президенты обменялись мнениями о ходе переговоров, а также обсудили гуманитарные вопросы в контексте спецоперации на Украине.

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов ранее сообщил, что его страна не будет инструментом для обхода американских и европейских санкций, введённых против России. По его словам, Казахстан является частью международного сообщества и не заинтересован в применении к нему вторичных рестрикций США и ЕС.

Сулейменов подчеркнул, что Нур-Султан будет соблюдать санкции несмотря на то, что является частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами.