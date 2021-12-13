Путин и Си Цзиньпин проведут встречу по видеосвязи 15 декабря

Встреча в формате видеоконференции планируется между главой КНР Си Цзиньпин и президентом РФ Владимиром Путиным, ориентировочно это произойдёт 15 декабря, говорится в опубликованном заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин. Ранее лидеры двух стран общались 28 июня, разговор также прошёл в видеоформате.

Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеосвязи, - сообщается в заявлении на официальном сайте ведомства.

Других подробностей встречи не приводится.

В прошлый раз встреча Си Цзиньпина и Путина в видеорежиме состоялась 28 июня. Её поводом стало 20-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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