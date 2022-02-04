Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, сообщили в пресс-службе Кремля. Согласно документу, РФ и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. Также Москва и Пекин выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и против «цветных революций».

Обе страны нацелены на укрепление ШОС и повышение её роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности. Стороны выступают за равные права на управление Интернетом, а попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов считают неприемлемыми.

В документе подчёркивается, что РФ и Китай серьёзно обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS. Москва и Пекин также призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Европе.

Ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и снижать роль ядерного оружия в политике. Кроме того, обе страны выступили против политизации проблемы происхождения коронавируса.

Стороны подчёркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости. Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для этого необходимо наладить сотрудничество между учёными всего мира, — говорится в совместном заявлении.

Ранее Путин на встрече с Си Цзиньпинем поблагодарил того за приглашение на открытие Олимпийских игр. Он отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства, и выразил уверенность в том, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд.

В свою очередь председатель КНР заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы. Он добавил, что двусторонние отношения Москвы и Пекина служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.