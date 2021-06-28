Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о сотрудничестве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, проводят переговоры в формате видеоконференции с использованием специального закрытого канала связи. В ходе разговора лидеры объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Переговоры политиков приурочены к 20-летию подписания соответствующего договора. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что специальный закрытый канал связи позволяет лидерам России и Китая осуществлять переговоры с самым высоким грифом секретности.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, — подчёркивается в заявлении.

Как стало известно ранее, власти Китая считают, что у России хорошие перспективы развития, пока пост президента занимает Владимир Путин. Об этом ТАСС заявил заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии КНР Го Ечжоу.

Также, по словам дипломата, уже сейчас РФ может констатировать серьёзные успехи в социально-экономическом развитии. Китайские власти с радостью наблюдают, как российское правительство улучшает качество жизни своих граждан.