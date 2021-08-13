Путин и президент Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону ситуацию в Афганистане. Об этом в воскресенье сообщили в Кремле.

Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учётом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана, — сказано в сообщении.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Президент Афганистана Ашраф Гани начал переговоры с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) и представителями США о передачи власти, но позже сложил с себя полномочия и покинул страну. Представители афганского правительства отправятся в Катар для достижения соглашения с политическом офисом движения. В составе делегации находится глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, который станет посредником на переговорах.

Ранее сообщалось, что граждане Афганистана, находящиеся в оккупированной талибами столице страны, Кабуле, рассказали об обстановке в городе. По мнению многих очевидцев, обстановка в Кабуле неспокойная: закрылись магазины, люди боятся выходить из дома, над городом летает военная техника, а по улицам разгуливают террористы. Однако, несмотря на напряжённую атмосферу, боевики сдержали своё слово и не причиняют вреда мирным жителям. По словам гражданина Афганистана Абдуллы, «иногда слышны крики, но жертв пока нет, столкновений тоже. Все говорят о талибах в городе».