Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани обсудили кризис в сирийской провинции Идлиб, где поддерживаемые обеими странами правительственные войска вступили в прямую конфронтацию с армией Турции.
Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, — передаёт ТАСС.
Астанинские соглашения — план мирного урегулирования в Сирии, по которому войска президента Башара Асада не захватывают Идлиб, который турки должны зачистить от исламистских группировок и сделать демилитаризованной зоной.
По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция готова к «применению всей боевой мощи» в случае проведения военной операции, сообщал NEWS.ru.
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