https://static.news.ru/photo/d43d3f10-5b16-11ea-81c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани обсудили кризис в сирийской провинции Идлиб, где поддерживаемые обеими странами правительственные войска вступили в прямую конфронтацию с армией Турции.

Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, — передаёт ТАСС.

Астанинские соглашения — план мирного урегулирования в Сирии, по которому войска президента Башара Асада не захватывают Идлиб, который турки должны зачистить от исламистских группировок и сделать демилитаризованной зоной.

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция готова к «применению всей боевой мощи» в случае проведения военной операции, сообщал NEWS.ru.