Путин и Моди обсудили производство «Спутника V» в Индии

https://static.news.ru/photo/340810da-a82a-11eb-a55f-96000091f725_660.jpg Нарендра Моди Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили регистрацию в республике российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V», а также его производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность, — говорится в сообщении.

Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве 850 млн доз «Спутника V» на мощностях индийских компаний, выпуск планируют начать в мае.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург выразил уверенность в эффективности российского препарата против индийской мутации коронавируса. Он пояснил, что «Спутник V» создаёт достаточное количество антител для борьбы с этим штаммом вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что мутации индийского штамма вируса показывают высокий уровень заразности, а также устойчивости к антителам у переболевших людей. Пока специалисты не могут установить, почему вирус так мутировал в Индии, возможно, на это повлияло проведение массовых мероприятий в стране, которое усилило его распространение.

За последнее время в Индии зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией. Счёт умершим идёт на тысячи. Крематории в стране не справляются и жители вынуждены сжигать умерших родственников на улицах. Из-за этого даже возник дефицит дров. Индусы вынуждены обкладывать трупы ветками и травой, после чего предают их огню.