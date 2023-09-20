Путин и Пашинян провели телефонные переговоры Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорится в сообщении правительства республики в Telegram-канале. Стороны обсудили ситуацию в Карабахе и двустороннее сотрудничество.

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения-Россия, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует общаться с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. При необходимости разговор может быть запланирован, однако пока что стороны не считают это нужным, отметил представитель Кремля.

Ранее президент РФ выразил надежду на деэскалацию ситуации в Карабахе и на то, что стороны переведут проблемы в мирное русло. По его словам, российские миротворцы делают все необходимое, чтобы защитить мирное население региона на фоне начавшихся боевых действий. Он также отметил, что находится в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.