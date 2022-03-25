Путин и Пашинян провели телефонные переговоры по ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор по ситуации в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В ходе беседы была обсуждена ситуация в Карабахе, сложившаяся в зоне ответственности российских миротворцев в результате продвижения ВС Азербайджана. Премьер-министр Пашинян охарактеризовал ситуацию как напряжённую, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян «поднял вопрос о необходимости расследования действий российских миротворцев в этой ситуации». В итоге лидеры двух стран договорились о урегулировании ситуации, сложившейся в Карабахе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения обстановки в Карабахе, заявил на брифинге его представитель Стефан Дюжаррик. По его словам, в организации обеспокоены в связи с эскалацией напряжённости в регионе.