Путин и Пашинян обсудят карабахское урегулирование на полях ВЭФ

Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи

Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном урегулирование ситуации в Карабахе, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, Россия содействует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а российские миротворцы обеспечивают безопасность в регионе, передает ТАСС.

Предполагается обсуждение тематики нагорнокарабахского урегулирования. Россия продолжает всемерное содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехсторонних договоренностей лидеров. <...> Российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность в регионе, — сказал Ушаков.

Стороны также обговорят двусторонние отношения и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Путин в ходе телефонных переговоров обсудил ситуацию в Карабахе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе разговора глава страны подтвердил настрой на реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана по урегулированию ситуации в регионе.

Сегодня днем Пашинян заявил, что между Азербайджаном и Арменией до конца года должен быть подписан мирный договор. Ранее аналогичное заявление сделал Алиев. Азербайджанский лидер отметил, что Баку и Ереван могут составить и подписать договор в течение нескольких месяцев.