Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

24 и 25 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. По его словам, стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения в Карабахе.

Обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Карабахе, — сказал он.

В правительстве Армении, в свою очередь, заявили , что премьер-министр страны и глава российского государства обсудили ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. Пашинян «подчеркнул необходимость того, чтобы российские миротворцы потребовали от Вооружённых сил Азербайджана вернуться на исходные позиции».

Президент России и премьер Армении договорились приложить усилия для разрешения сложившейся в Карабахе кризисной ситуации.

25 марта в армянском МИД сообщили, что Ереван рассчитывает на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности. При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация остаётся напряжённой.

Минобороны Азербайджана ранее обвинило армянскую сторону в провокационных сообщениях о вооружённых столкновениях на границе. В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку.

В Минобороны добавили, что азербайджанские ВС продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России. Его удалось достичь в ночь на 10 ноября 2020 года.