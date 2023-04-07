Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора между Ереваном и Баку

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону подготовку мирного договора между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба Кремля. Также были затронуты вопросы трехсторонних соглашений и безопасности на армяно-азербайджанской границе.

Продолжено обсуждение различных аспектов текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В этом контексте вновь подтверждена важность последовательной реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, в том числе касающихся обеспечения безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, восстановления экономических и транспортных связей в Закавказье, подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном, — говорится в сообщении.

В кабмине Армении ранее заявили, что Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре, реализацию трехсторонних заявлений Баку, Москвы и Еревана и разблокирование транспортной инфраструктуры.

4 апреля Пашинян предложил добавить динамики в общение с Россией. По его словам, Ереван и Москва постоянно проводят двусторонние встречи, однако их все равно недостаточно. Он отметил, что зачастую в рамках переговоров не удается полноценно обсудить многие важные вопросы.