Путин и Пашинян договорились вместе бороться с санкциями

Россия и Армения будут совместно бороться с односторонними санкциями, говорится в совместном заявлении на сайте Кремля по итогам встречи глав двух стран президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Страны продолжат взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и увеличат доли расчётов в нацвалютах.

Путин и Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер. Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики, — говорится в заявлении.

Также стороны выступили за увеличение доли расчётов в национальных валютах, продвижение интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, реализацию стратегических направлений развития интеграции, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий.

Ранее Путин и Пашинян договорились активизировать взаимодействие в трёхстороннем формате вместе с Азербайджаном, говорится в совместном заявлении на сайте Кремля по итогам встречи лидеров двух стран. Отмечается, что Путин принял приглашение Пашиняна посетить Ереван.

Пашинян на переговорах с Путным высоко оценил роль российского миротворческого контингента в Карабахе, который обеспечивает безопасность региона. Он также подчеркнул роль российского лидера в прекращении огня и военных действий в Карабахе. Армянский премьер отметил, что деятельность миротворцев нужно сделать более эффективной. По его словам, главным вопросом остаётся урегулирование карабахского конфликта.