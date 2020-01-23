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Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху торжественно открыли монумент. Он посвящен событиям Великой Отечественной войны.

Памятник установили в центре Иерусалима в парке Сакер. Его назвали «Свечой памяти». На стеле расположены два символа. Первый — это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости, а второй — это звезда Давида с менорой в центре. Под основанием была заложена капсула, в которой хранится земля с Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге. Грунт взяли именно с этого места по причине захоронения там 490 тысяч защитников и простых жителей Ленинграда. Среди них были и десятки тысяч евреев. Инициаторами установки памятника выступили ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в Израиле, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин призвал всё мировое сообщество объединиться для борьбы с расизмом, антисемитизмом и искажением истории.