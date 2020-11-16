Путин и Нетаньяху обсудили поставки вакцины от COVID-19 в Израиль

https://static.news.ru/photo/2142c8dc-2823-11eb-9a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Борьба с коронавирусом и перспективы сотрудничества по российской вакцине стали темами телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в разговоре, состоявшемся по инициативе израильской стороны, находилась тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Путин и Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями о принимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах.

Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности перспективы сотрудничества по российской вакцине, — цитирует сообщение РИА Новости.

Среди прочего обсуждалась возможность её поставок в Израиль. Кроме того, речь зашла и о сотрудничестве при возможном производстве на территории еврейского государства.

Вакцина «Спутник V» по результатам исследований продемонстрировала эффективность на уровне 92%. Предъявленные показатели были получены в результате первого промежуточного анализа данных. С момента первой иммунизации добровольцев до получения указанных сведений прошёл 21 день.

11 августа Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Как писал NEWS.ru, Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от COVID-19.