Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Ливии.
Как сообщает пресс-служба Кремля, политики подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня.
Подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе сего года, — говорится в сообщении пресс-службы.
NEWS.ru сообщал, армия фельдмаршала Халифа Хафтара захватила пригород Триполи, который располагается в 20 километрах от столицы. Военные заявили о контроле плацдарма, с которого может начаться наступление на столицу.
Гражданская война в Ливии началась в 2011 году после свержения режима Муаммара Каддафи. Халифа Хафтар поддерживал Каддафи и попытался в 2014 году провести государственный переворот, чтобы отстранить от власти исламистов. В стране прошли выборы, а затем возобновился военный конфликт.
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