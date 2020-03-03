https://static.news.ru/photo/ebf051ca-5d4a-11ea-924b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Xiaojing/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Ливии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, политики подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня.

Подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе сего года, — говорится в сообщении пресс-службы.

NEWS.ru сообщал, армия фельдмаршала Халифа Хафтара захватила пригород Триполи, который располагается в 20 километрах от столицы. Военные заявили о контроле плацдарма, с которого может начаться наступление на столицу.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году после свержения режима Муаммара Каддафи. Халифа Хафтар поддерживал Каддафи и попытался в 2014 году провести государственный переворот, чтобы отстранить от власти исламистов. В стране прошли выборы, а затем возобновился военный конфликт.