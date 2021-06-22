Путин и Меркель провели телефонный разговор в День памяти и скорби
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
17:39, 22 июня 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте Кремля.
В ходе беседы Меркель заявила, что Германия испытывает чувство сопереживания из-за бед и страданий, которые принесла война. Путин отметил, что Россия оценила участие канцлера и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в мероприятиях в память о 22 июня.
Политики подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях военных лет. Путин и Меркель согласились с тем, что для судьбы послевоенной Европы преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов имело ключевое значение.
Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями, — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин проинформировал Меркель об основных итогах российско-американского саммита в Женеве.
Ранее статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» вышла в издании Die Zeit в День памяти и скорби. В ней российский лидер отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. По словам Путина, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показала послевоенная история большой Европы. Он считает, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.