Путин и Меркель провели телефонный разговор в День памяти и скорби

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте Кремля.

В ходе беседы Меркель заявила, что Германия испытывает чувство сопереживания из-за бед и страданий, которые принесла война. Путин отметил, что Россия оценила участие канцлера и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в мероприятиях в память о 22 июня.

Политики подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях военных лет. Путин и Меркель согласились с тем, что для судьбы послевоенной Европы преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов имело ключевое значение.

Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин проинформировал Меркель об основных итогах российско-американского саммита в Женеве.