Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону подготовку к международной конференции по вопросам ливийского урегулирования, которая пройдёт в Берлине. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
Также отмечается, что президент России проинформировал канцлера Германии о встрече в Москве с участием лидеров сторон конфликта в Ливии.
Ранее NEWS.ru писал, что переговоры по Ливии в Москве не привели к подписанию соглашения о перемирии.
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