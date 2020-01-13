https://static.news.ru/photo/a811ba4c-2c13-11ea-90d7-fa163e074e61_660.jpg Президент Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону подготовку к международной конференции по вопросам ливийского урегулирования, которая пройдёт в Берлине. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Также отмечается, что президент России проинформировал канцлера Германии о встрече в Москве с участием лидеров сторон конфликта в Ливии.

Ранее NEWS.ru писал, что переговоры по Ливии в Москве не привели к подписанию соглашения о перемирии.