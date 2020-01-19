https://static.news.ru/photo/61e646b6-3ad0-11ea-b854-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе международной конференции по Ливии в Берлине пообщались на русском языке. Об этом сообщил входящий в президентский пул специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Обмен репликами состоялся сразу по прибытии российского лидера на саммит. Его помимо Меркель встретил генсек ООН Антониу Гутерриш. Во время позирования для совместной фотографии он что-то сказал Путину.

«Он с тобой говорит по-русски?» — процитировал Меркель в Twitter Смирнов. «Чуть-чуть», — ответил Путин.

Меркель: Он с тобой говорит по-русски?

Путин: Чуть-чуть.

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин перед началом конференции по Ливии в Берлине обменялся несколькими фразами с госсекретарём США Майклом Помпео, а также с французским коллегой — Эмманюэлем Макроном.