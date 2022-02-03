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Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Украине

Президенты России и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности
01:56, 04 февраля 2022
Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Украине Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Президенты России и Франции Владимир путин и Эмманюэль макрон провели очередной телефонный разговор. Он состоялся в четверг, 3 января и стал уже третьим за последние семь дней. Главы двух государств обсудили вопросы, связанные с переговорами РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении кремлёвской пресс-службы.

Там также добавили, что собеседники обменялись оценками текущего положения дел, учитывая недавние контакты с международными партнёрами, а также в контексте председательства Франции в Совете Евросоюза.

Президенты обсудили и ситуацию вокруг Украины. Владимир путин сообщил о провокационных заявлениях и действиях властей Украины, которые противоречат Минским соглашениям.

Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.

28 января Путин и Макрон провели телефонные переговоры. Они обсудили вопрос гарантий безопасности российских границ. Путин рассказал о намерениях изучить поступившие от США и НАТО ответы на запросы РФ по гарантиям безопасности и определиться с дальнейшими шагами. Также он подчеркнул важность выполнения Украиной минских договорённостей.

Ещё один телефонный разговор двух лидеров состоялся 31 января. Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности, украинскую проблематику и условились оперативно договориться о возможности проведения личной встречи.

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