Песков: Путин и Лукашенко встретятся до конца года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведёт встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца года. Дата переговоров будет названа позднее, сообщает РИА Новости. В начале декабря Лукашенко сообщил, что в конце месяца намерен встретиться с Путиным, обсудить текущие вопросы и планы на следующий год.

Договорились, да, мы своевременно анонсируем эту дату... До Нового года, да, до конца года, — сказал Песков.

В последний раз Путин и Лукашенко провели встречу 9 сентября в Москве.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск будет готов перекрыть транзит газа в Европу в том случае, если санкции Запада поставят его в чрезвычайное положение и не будет выхода ответить другими мерами.

Ранее польское издание Biznes Alert сообщило, что слова Лукашенко о готовности перекрыть транзит газа в Европу никоим образом не идут вразрез с интересами России. Соответствующий сигнал Минску могла дать только Москва. По мнению обозревателя Мариуша Маршалковского, особенно остро угрозы Минска прозвучали в ходе интервью белорусского лидера с российским журналистом Дмитрием Киселёвым. До этого президент Белоруссии спровоцировал миграционный кризис, а теперь занялся энергетикой, отмечало издание.

Белорусские власти ранее приняли пакет ответных мер на западные санкции. Он включает в себя запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, придерживающихся политики ограничений в отношении Минска. Кроме того, были расширены списки лиц, чей въезд в Белоруссию нежелателен.