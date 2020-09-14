Путин и Лукашенко прикрыли переговоры псковским десантом

В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча двух президентов, длившаяся несколько часов, прошла на фоне неутихающих уже больше месяца протестов в Белоруссии. Очевидно, внутриреспубликанская ситуация и стала основной темой беседы глав государств, которая прошла за закрытыми дверями в формате тет-а-тет.

Незадолго до того, как встретиться в Сочи с Лукашенко, Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Они обсудили как ситуацию вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального, так и продолжающиеся протесты в Белоруссии.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в тот же день, когда стартовали военные учения «Славянское братство — 2020», проводимые ежегодно с 2015-го. В этом году они проходят на полигоне Брестский и продлятся до 25 сентября. Даже если встреча двух лидеров и начало учений совпали случайно, сам по себе этот факт весьма символичен, ведь, по сути, у Лукашенко осталось не так много «союзников». Во внутренней политике это — армия и правоохранительные органы, во внешней — российское руководство.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Встреча президентов не осталась без внимания белорусской оппозиции. Светлана Тихановская, которая, по неофициальным данным, выиграла выборы 9 августа, обратилась к Путину с предупреждением. По её словам, любые соглашения, заключённые президентами в ходе переговоров, не будут иметь законной силы.

Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью, — заявила Тихановская.

Picture of the day pic.twitter.com/sOue0ZUuNA — Diana Magnay (@DiMagnaySky) September 14, 2020

Впрочем, Лукашенко, судя по всему, от руководства страной отказываться не намерен и надеется, что именно Москва поможет ему сохранить рычаги управления. В начале встречи в Сочи белорусский президент попытался сместить внимание с собственного шаткого положения на глобальные темы и даже обратился к опыту Великой Отечественной войны, гротескно сравнив подготовку наступления гитлеровской армии с высадкой батальона натовцев в 15 км от границы РБ. Внутреннюю белорусскую напряжённость президент ожидаемо попытался представить как проявление внешней угрозы.

Вы показали, что белорусские границы — это границы Союзного государства, и никому не позволено «бряцать» там оружием, — заявил Лукашенко Путину.

Российский президент, в свою очередь, подчеркнул, что белорусы сами, без подсказок извне, должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. При этом Москва остаётся верна всем договорённостям с официальным Минском, в том числе в рамках ОДКБ и Союзного государства, отметил Путин. Помимо деклараций о поддержке, российский лидер озвучил и практические шаги. Так, стало известно, что стороны договорились о предоставлении Минску кредита на $1,5 млрд, а кроме этого Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину против COVID-19.

Xinhua/Global Look Press

Основная часть встречи прошла за закрытыми дверями, и, как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, Лукашенко, по всей видимости, использовал эту возможность, чтобы заручиться поддержкой России перед лицом оппозиции и Запада. В то же время, считает политолог, Путин, вероятно, настроен на то, чтобы подтолкнуть своего коллегу к сдержанному и компромиссному решению проблемы.

Лукашенко просил о помощи в подавлении протестов ещё месяц назад, когда ситуация в Минске была гораздо острее, чем сейчас. Тогда в ответ он получил уверение в поддержке, но — только в случае внешнего вторжения. И вряд ли 14 сентября ответ на такую просьбу будет иным. Россия заинтересована в стабильной Беларуси, и президент Путин будет убеждать Лукашенко заняться стабилизацией обстановки в стране. А сделать это он может только путём переговоров и компромисса. Репрессии и позирование с оружием только подогревают и радикализуют протест. Российское руководство уже неоднократно высказывалось в пользу диалога власти и общества, Путин в ходе переговоров наверняка постарался склонить Лукашенко к нему. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

То, что встреча двух президентов прошла в закрытом режиме и без заявлений для прессы, скорее всего, означает, что радикальных судьбоносных решений не подразумевалось, а сами переговоры — не последние в краткосрочной перспективе. Что касается урегулирования политического кризиса и дальнейшего развития интеграционных процессов, то, по мнению Агафонова, 14 сентября Путин и Лукашенко, видимо, решили обменяться предложениями и выдвинуть свои условия. А конкретные шаги будут предприняты уже на следующей президентской встрече, заключает политолог.