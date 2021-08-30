Путин и Лукашенко подпишут дорожные карты по интеграции России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин на встрече в Москве могут подписать все дорожные карты по интеграции двух государств, ожидает посол республики в РФ Владимир Семашко. Об этом он заявил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Его слова приводит ТАСС.

Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7 числа (сентября. — NEWS.ru) дожмём, — сказал он, пояснив, что после этого Путин и Лукашенко должны подписать все дорожные карты и карты развития углубления интеграции.

Встреча президентов состоится 9 сентября в Москве.

23 августа российский президент провёл телефонные переговоры с Лукашенко по итогам заседания ОДКБ. Речь шла о ситуации в Афганистане, которую обсуждал комитет. Главы государств обменялись мнениями по итогам заседания и условились о графике дальнейших контактов, а также обсудили экономическую составляющую взаимоотношений России и Белоруссии.

Кроме того, лидерами стран были обсуждены союзные программы и предстоящие учения «Запад-2021». Также Путин и Лукашенко подробно остановились на ситуации на границах Белоруссии с НАТО. Стороны договорились о контактах на высшем уровне на ближайшее время.