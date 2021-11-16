Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой ситуацию на белорусско-польской границе, где обострился миграционный кризис. Как сообщает Белта, стороны также затронули вопрос совместных действий по обороне границ Союзного государства.

Президенты стран обсудили ситуацию на Украине и внеплановые учения Украины и США у российских границ и в Чёрном море в целом. Президент Белоруссии также рассказал о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Ранее Лукашенко рассказал о наличии сведений, согласно которым беженцам на границе с Польшей пытаются передать оружие. По его мнению, в этой связи главное — защитить белорусский народ и не допустить боевых столкновений. Президент Белоруссии обвинил ЕС в том, что вместо поиска вместе с Минском решения миграционного кризиса он сворачивает проекты трансграничного сотрудничества.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.