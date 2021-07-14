Путин и Лукашенко обсудили присутствие НАТО на Украине

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия НАТО на территории Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Её слова приводит БелТА.

Также Лукашенко с Путиным затронули вопросы противодействия ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом американских войск из Афганистана. Кроме того, главы государств обсудили увеличение рейсов и расширение географии полётов самолётов авиакомпании «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Спектр обсуждавшихся тем был самый широкий. Президенты обсудили все вопросы, представляющие взаимный интерес, — подчеркнула Эйсмонт.

Она добавила, что правительствам Белоруссии и России поручено создать совместный план противодействия западным санкциям. Эйсмонт подчеркнула, что страны должны разработать меры для снятия барьеров на поставки белорусских продуктов, в том числе госзакупок.

Ранее президент Владимир Путин высказал свою точку зрения насчёт Союзного государства России и Белоруссии. По мнению российского лидера, само по себе оно не является государством, так как у стран сохраняется суверенитет. Что же касается интеграции России и Белоруссии, она поможет облегчить жизнь граждан обеих стран, создать условия для обоюдного экономического развития и повысить общую конкурентоспособность. Но до уровня стран ЕС по сплочённости Москве и Минску ещё далеко.