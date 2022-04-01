Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

Люди, которые остаются, пытаются отремонтировать обломки своих квартир и обеспечить тепло в доме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником — Днём единения народов Белоруссии и России, — говорится в сообщении.

Также в ходе телефонных переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений и затронули «иные актуальные вопросы взаимодействия».

Последний раз Путин и Лукашенко встречались 11 марта. Тогда переговоры продлились пять часов. Главы государств обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкций, а также ситуацию на Украине.

В ходе последней встречи белорусский лидер сообщил, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы Россия не нанесла превентивный удар. Он также принёс на встречу с Путиным карту, раскрывающую планы нападения на Белоруссию.





