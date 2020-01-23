В Иерусалиме 23 января открылся двухдневный форум «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», приуроченный к 75-летней годовщине освобождения нацистского концлагеря в Освенциме. Набор почётных гостей — от лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона до представителей США и Украины Майка Пенса и Владимира Зеленского — придал памятному мероприятию политическую окраску.

В программе визита российского лидера в Иерусалим значилось не только участие в форуме, но и открытие памятника в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также — встречи с премьер-министром и президентом Израиля Биньямином Нетаньяху и Реувеном Ривлином. Организаторы форума попросили Путина выступить с речью, в то же время отказав в такой возможности президентам Польши и Украины Анджею Дуде и Владимиру Зеленскому. Первый в ответ демонстративно отказался ехать на форум, второй в Иерусалим всё-таки прилетел, но предпринял более тонкий манёвр. Зеленский сообщил, что украинская делегация не примет участие в мероприятии, чтобы уступить свои места пережившим холокост.

Прибыли в Израиль и обнаружили, что для многих из тех, кто пережил страшную трагедию холокоста, оказалось сложно посетить всемирный форум по холокосту из-за больного интереса к данному мероприятию и ограниченного количества мест, — написал Зеленский на своей странице в Facebook. — Мы решили пожертвовать моё место и места остальных членов делегации этим храбрым, уникальным людям.

Как ранее отмечал NEWS.ru, поездка Зеленского в Израиль происходит на негативном фоне. В начале января послы Израиля и Польши выразили Киеву официальный протест в связи с факельным шествием в годовщину рождения украинского националиста Степана Бандеры. Эксперты высказывали предположения, что Зеленский использует свою поездку в Иерусалим, чтобы сгладить последствия этого скандала, что в общем-то и произошло. Широкий жест украинского лидера, с одной стороны, позволил ему не присутствовать на речи Владимира Путина, с другой — добавил ему очков внутри Израиля.

В Кремле также сообщили журналистам, что к ним поступил запрос от Зеленского о встрече с Путиным на полях форума, но уточнили, что из-за плотного графика российского лидера встреча если и состоится, то будет краткой. Очевидно, приоритеты для Путина на этот раз другие.

Президент РФ был тепло встречен принимающей стороной: израильские президент и премьер-министр много говорили о бесценной роли Красной армии в освобождении концлагеря в Освенциме. Учитывая, что и Путин в последнее время всё чаще в своих выступлениях поднимает тему недопустимости переписывания истории Второй мировой войны, это было именно то, что он хотел услышать от израильских коллег.

Красная армия не только освободила Освенцим, но и внесла решающий вклад в победу над нацизмом, — подчеркнул Путин на переговорах с президентом Израиля Реувеном Ривлиным. — Наш народ очень пострадал от нацизма. Сорок процентов убитых нацистами евреев — евреи Советского Союза. Поэтому холокост — наша общая трагедия.

Пожалуй, самым трогательным моментом программы Путина стало открытие памятника защитниками и жителям блокадного Ленинграда. И президент, и министр иностранных дел Сергей Лавров выглядели явно растроганными, в объективы видеокамер даже попал момент, когда глава российского МИДа вытирал слёзы.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху kremlin.ru

Хозяева форума, конечно, не могли не рассчитывать на ответную любезность со стороны России. Израиль давно добивается освобождения своей гражданки Наамы Иссахар, осуждённой в России на 7,5 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. Она была задержана в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с 9,5 г гашиша (этот объём допустимо иметь при себе в Израиле). Во время визита в Иерусалим Путин встретился с матерью девушки Яффой и пообещал ей, что «всё будет хорошо». Всё указывает на то, что израильтянка будет освобождена, хотя официально Кремль пока не подтверждает эту информацию. Тем не менее Путин на встрече с Яффой Иссахар звучал оптимистично.

Для меня ясно, что Наама из хорошей, очень порядочной семьи, — отметил Путин. — И мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Всё это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения.

СМИ сообщали, что одной из причин, по которой Израилю, предположительно, удалось добиться смягчения позиции России по делу Иссахар, стала передача Москве Александровского подворья в Иерусалиме. Также, вероятно, сыграло свою роль то, что Наама Иссахар — племянница личного водителя Нетаньяху. Впрочем, официально эта информация не подтверждается.

Тезисы, озвученные во время встреч с израильскими официальными лицами, Путин повторил и в своей речи на форуме по холокосту.

Преступления, совершённые нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, окончательное решение еврейского вопроса — одна из самых чёрных и позорных страниц мировой истории, — подчеркнул российский лидер. — Конец варварским планам положил, прежде всего, советский народ.

Содержалось в его речи и то, что наверняка не понравилось бы польскому президенту Дуде, если бы он присутствовал на форуме. Глава РФ подчеркнул, что лагеря смерти обслуживали не только нацисты, но и их пособники на территории оккупированных стран. Известно, что Польша отрицает участие своих граждан в холокосте и на законодательном уровне запрещает употребление выражения «польские лагеря смерти». Изначально принятый в 2018 году закон предусматривал штрафы и сроки до трёх лет тюрьмы за публичные высказывания о причастности поляков к геноциду евреев, но после протестов Израиля был несколько смягчён. Путин, намекая на пример Польши и других стран, на территории которых происходил холокост, в своей речи заметил: память о трагедии еврейского народа в последнее время всё чаще становится жертвой «сиюминутной, текущей политической конъюнктуры».