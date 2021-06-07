16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Карабахе

18:58, 07 июня 2021
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учётом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, — говорится в сообщении.

Приоритетными задачами названы решение гуманитарных проблем населения, а также разблокирование экономических и транспортных связей. Глава Евросовета выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обрушился с критикой на бывшего главу Генштаба ВС страны генерал-полковника Оника Гаспаряна, обвинив его в потере города Шуши во время военных действий в Нагорном Карабахе. Пашинян считает, что Гаспарян должен предстать перед судом.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео