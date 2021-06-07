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Путин и глава Евросовета обсудили борьбу с пандемией

17:15, 07 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, а также обеспечение эффективных вакцин. Об этом бельгийский политик написал в своём Twitter.

Борьба с пандемией и обеспечение доступности эффективных вакцин для всех — это цель, которую мы обсудили, — сообщил глава Евросовета.

Ранее Путин заявил, что прививку от коронавирусной инфекции сделали только 10% людей в мире, а сотни миллионов не имеют доступа к вакцинам. Российский лидер считает, что опасность вспышек эпидемии коронавирусной инфекции будет сохранятся до того момента, пока не будет организован доступ к вакцинам. По его словам, запреты к использованию надёжных препаратов от COVID-19 являются абсурдными и политически мотивированными.

В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2021) российский лидер рассказал, что в результате применения российской вакцины не зафиксировано ни одного летального исхода.

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