Путин и глава Евросовета обсудили борьбу с пандемией

Ранее Путин заявил, что прививку от коронавирусной инфекции сделали только 10% людей в мире, а сотни миллионов не имеют доступа к вакцинам. Российский лидер считает, что опасность вспышек эпидемии коронавирусной инфекции будет сохранятся до того момента, пока не будет организован доступ к вакцинам. По его словам, запреты к использованию надёжных препаратов от COVID-19 являются абсурдными и политически мотивированными.
В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2021) российский лидер рассказал, что в результате применения российской вакцины не зафиксировано ни одного летального исхода.