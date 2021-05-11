Путин и Эрдоган выступили за снижение напряжённости в Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/f9d74974-b30c-11eb-8724-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к деэскалации напряжённости в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Проведён предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьёзная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны к деэскалации напряжённости и мирному урегулированию возникающих вопросов, — говорится в сообщении.

Стороны отметили принципиальную позицию двух стран по поддержке решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международных правовых норм. Также Путин и Эрдоган отметили особую роль посредников в содействии переговорному процессу.

В течение прошедших нескольких суток из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более тысячи ракет. ЦАХАЛ продолжает уже более 38 часов операцию против палестинских исламистов. К настоящему моменту со стороны Израиля погибли пять человек, более 200 получили ранения. Жертвами обстрелов с палестинской стороны стали примерно 30 человек, среди которых девять детей, более 200 пострадали.

Ранее армия обороны Израиля опубликовала видео ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа. Уничтоженное высотное здание использовалось в качестве разведывательного центра.

В израильском городе Лод был введён режим ЧП. Решение принял премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. За некоторое время до этого градоначальник Яир Ревиво заявил, что контроль над городом полностью потерян. По его словам, на улицы высыпали тысячи человек, которые в прямом смысле слова, буквально забивают друг друга насмерть.

12 мая стало известно, что специалисты Международного уголовного суда займутся оценкой ситуации вокруг вспышки насилия между Израилем и Палестиной. Прокурор суда Фату Бенсуда отметила, что в инстанции с большим беспокойством следят за происходящим. Будет изучено, имелись ли в ходе конфликта преступления, которые подпадают под юрисдикцию МУС.