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НАТО ищет способы поддержать Турцию после обострения ситуации в сирийском Идлибе, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Представители блока также призвали РФ прекратить воздушные атаки на Ближнем Востоке и выразили соболезнования Анкаре в связи с гибелью солдат страны.

НАТО ищет способы поддержать Турцию после обострения ситуации в сирийском Идлибе, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Представители блока также призвали РФ прекратить воздушные атаки на Ближнем Востоке и выразили соболезнования...