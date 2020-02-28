Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении двусторонней встречи в ближайшее время.
Глава управления по связям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что Путин и Эрдоган согласились «лицом к лицу» обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что телефонный разговор состоялся по инициативе Анкары. Беседа была подробной, главы России и Турции обсудили необходимость сделать всё, чтобы выполнить изначальные договорённости по зоне деэскалации, писал NEWS.ru.
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