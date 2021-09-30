Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим российской коллегой Владимиром Путиным сотрудничество в космической сфере, сообщает телеканал NTV. Особое внимание было уделено запуску ракет с наземных и морских платформ.

По словам турецкого лидера, для выстраивания сотрудничества в космической сфере будет вестись работа делегаций. Для этого также соответствующими структурами будет определена дорожная карта.

Есть идеи о сотрудничестве в космической сфере в намного более продвинутом масштабе. Российская сторона сделала предложение о том, чтобы мы вместе работали над созданием платформ по запуску ракет, при этом одна будет на земле, другая — в море, — сказал Эрдоган.

Ранее в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на встрече речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях. Президенты обсудили рост товарооборота между государствами, восстановление туристического потока, сотрудничество в космосе, а также военно-техническое сотрудничество (ВТС), включая поставки С-400. Особое внимание было обращено на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике.

Прошедшая очная встреча двух лидеров длилась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме и стала первой за последние полтора года. Предыдущий раз Путин и Эрдоган виделись в марте 2020 года в Кремле, когда президент Турции также посетил Россию с рабочим визитом.