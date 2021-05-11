Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/2c87a508-b308-11eb-9e34-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Иерусалиме и общую обстановку в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом сообщает телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что Россия и Турция имеют сходные позиции по вопросу статуса Иерусалима в контексте решения данного вопроса. Политик считает важным заявление МИД РФ по урегулированию конфликта на основании решений ООН и принципа двух государств.

Эскалация конфликта между Израилем и палестинскими территориями, признанная крупнейшей за последние годы, произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами. Известно, что Израиль потерял пять человек, в том числе погиб один ребёнок, более 200 человек получили ранения. С палестинской стороны пострадали около 30 человек, среди которых девять детей.

12 мая специалисты Международного уголовного суда занялись оценкой вспышки конфликта между Израилем и палестинцами. Суд должен определить, имелись ли в ходе конфликта преступления, которые попали под юрисдикцию МУС. Прокурор суда Фату Бенсуда заявила, что смотрит на эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа и не только с большим беспокойством.