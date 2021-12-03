Путин и Эрдоган обсудили Ливию, Сирию, Украину и ситуацию в Закавказье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обcудили Ливию, Сирию, Украину, ситуацию в Закaвказье, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в админиcтрации турецкого лидера.

Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров Турции и России. Стороны обсудили развитие событий в Сирии, Ливии, на Украине, а также ситуацию в Закавказье. Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения между нашими странами и оценили шаги, направленные на развитие отношений, — передаёт телеканал.

Путин информировал Эрдогана об основных итогах трехстороннeй встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, заявили в Кремле. Важно, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а такжe создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами. Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления тoргово-экономических и транспортных связей.

В свою очередь, Эрдоган в разговоре с Путиным отметил значимость посреднической роли России в разрешении конфликта в Карабахе.

Путин, Алиев и Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня. По итогам встречи было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.