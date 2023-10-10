Путин и Эрдоган обсудили палестино-израильский конфликт

Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого главы. Лидеры государств обменялись мнениями о мерах по предотвращению роста напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Эрдоган оценили инициативы для удовлетворения гуманитарных потребностей в зоне палестино-израильского конфликта.

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности, — говорится в сообщении.

Ранее издание Hürriyet со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган намерен вмешаться в урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной. Для достижения цели по деэскалации вооруженного конфликта турецкие дипломаты уже приступили к работе над моделью соглашения, способного удовлетворить все стороны конфликта, уточнило издание.

7 октября глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Оба министра выразили глубокую озабоченность накалившейся ситуацией в регионе.