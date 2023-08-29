Путин и Эрдоган могут обсудить новую зерновую сделку Hürriyet: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи новую формулу для зерновой сделки

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на готовящейся встрече в Сочи могут обсудить новую формулу для зерновой сделки, пишет турецкая газета Hürriyet. По данным издания, ее постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан, который на прошлой неделе посетил Украину и теперь готовится прибыть в Москву.

Газета отмечает, что в Киеве Фидан выслушал позиции украинских властей, которые не хотят возвращаться к прежним условиям, но в то же время не выступают против новых договоренностей. В Москве Фидан намерен выслушать позиции российских чиновников по этой теме.

После этого Анкара предложит ООН новые варианты по сделке и выработает формулу, которая «может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в скором времени. По его словам, информация о точной дате переговоров пока не публикуется, так как Кремль придерживается достигнутых с Турцией договоренностей. При этом Песков подчеркнул, что подготовка к встрече ведется плотно.

По словам представителя Кремля, Россия и Турция пока не договорились о возобновлении зерновой сделки. Стороны проводят переговоры в разных форматах. Песков добавио, что сделка не будет возобновлена до тех пор, пока требования российской стороны не будут удовлетворены в полной мере.