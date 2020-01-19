Международное сообщество должно сформировать долгосрочную схему по сдерживанию Ирана, чтобы у этой страны не появилось ядерное оружие. К такому взаимному согласию пришли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политики пообщались «на полях» конференции по Ливии в Берлине. По Ирану лидеры подчеркнули свою приверженность ядерному соглашению. <...> Они сошлись на важности деэскалации и совместной работы с международными партнёрами по...