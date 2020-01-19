Президент России Владимир Путин и глава правительства Великобритании Борис Джонсон поприветствовали друг друга на полях международной конференции в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии.
Путин и Джонсон обменялись несколькими словами перед церемонией совместного фотографирования,
На международную конференцию в столице Германии, проходящую 19 января, приглашены представители России, США, Турции, Египта и других стран. В мероприятии примут участие представители противоборствующих сил — маршал Ливийской народной армии Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия Фаиз Сарадж. При этом, как передавал NEWS.ru, германская сторона намерена привлечь их к переговорам только после того, как остальные участники саммита одобрят итоговый документ.
Перед началом конференции Владимир Путин провёл встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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