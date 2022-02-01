Путин и Драги обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. В ходе беседы они обсудили текущую ситуацию на Украине, а также развитие двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин дал оценку действиям Киева, уклоняющегося от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по политическим аспектам урегулирования внутриукраинского конфликта. Подчёркнута необходимость конкретных шагов киевских властей по реализации минского «Комплекса мер», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры рассказали о предпринимаемых в обеих странах мерах по противодействию распространению коронавируса и затронули некоторые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего касающиеся взаимодействия в торгово-экономической и энергетической областях.

Также Путин и Драги обсудили выработку долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности РФ. Российский лидер изложил ключевые подходы Москвы на этот счёт и обратил внимание на важность соблюдения основополагающего принципа неделимости безопасности, зафиксированного в подписанных документах ОБСЕ.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили гарантии безопасности, украинскую проблематику и условились оперативно договориться о возможности проведения личной встречи.