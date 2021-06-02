Путин обсудил поставку вакцин от COVID с президентом Филиппин

https://static.news.ru/photo/7628c356-c396-11eb-ac44-96000091f725_660.jpg Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global look Pres

Российский президент Владимир Путин в среду, 2 июня, обсудил со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте поставки отечественных вакцин от коронавирусной инфекции в республику. Об этом сообщили представители пресс-службы Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по различным направлениям. В частности, речь шла о реализации проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной сфере и не только.

Условлено и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН. При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины, — рассказали в пресс-службе Кремля.

Ранее стало известно, что национальный регулятор Бразилии Anvisa опять рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V». Специальное совещание по этому вопросу пройдёт 4 июня.