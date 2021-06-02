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Путин обсудил поставку вакцин от COVID с президентом Филиппин

14:29, 02 июня 2021
Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global look Pres

Российский президент Владимир Путин в среду, 2 июня, обсудил со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте поставки отечественных вакцин от коронавирусной инфекции в республику. Об этом сообщили представители пресс-службы Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по различным направлениям. В частности, речь шла о реализации проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной сфере и не только.

Условлено и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН. При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины, — рассказали в пресс-службе Кремля.

Ранее стало известно, что национальный регулятор Бразилии Anvisa опять рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V». Специальное совещание по этому вопросу пройдёт 4 июня.

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