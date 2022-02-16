Путин и Болсонару сидели на ближних сторонах стола

На российско-бразильских переговорах в Кремле лидеры двух стран Владимир Путин и Жаир Болсонару сели на ближних сторонах стола, сообщает РИА Новости. Перед встречей с Путиным Болсонару сдал российский ПЦР-тест. 15 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался сдать российский тест на коронавирус после прилёта в Москву.

Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших отношениях Бразилии и России. Он подчеркнул, что страны активно взаимодействуют в областях обороны, сельского хозяйства, нефти и газа.

Путин на этой неделе провёл встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе каждого из переговоров президента РФ и представителей западных стран разделял длинный стол. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками. По его словам, такие меры объясняются эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что по прилёте в российскую столицу Шольца протестировал на коронавирус врач из немецкого посольства, от российского теста канцлер отказался.