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Путин и Болсонару сидели на ближних сторонах стола

16:27, 16 февраля 2022
Путин и Болсонару сидели на ближних сторонах стола Встреча президента РФ Путина и президента Бразилии Болсонару в Москве Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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На российско-бразильских переговорах в Кремле лидеры двух стран Владимир Путин и Жаир Болсонару сели на ближних сторонах стола, сообщает РИА Новости. Перед встречей с Путиным Болсонару сдал российский ПЦР-тест. 15 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался сдать российский тест на коронавирус после прилёта в Москву.

Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших отношениях Бразилии и России. Он подчеркнул, что страны активно взаимодействуют в областях обороны, сельского хозяйства, нефти и газа.

Путин на этой неделе провёл встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе каждого из переговоров президента РФ и представителей западных стран разделял длинный стол. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками. По его словам, такие меры объясняются эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что по прилёте в российскую столицу Шольца протестировал на коронавирус врач из немецкого посольства, от российского теста канцлер отказался.

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