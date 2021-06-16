Путин и Байден сделали совместное заявление после саммита

https://static.news.ru/photo/d359d144-cec9-11eb-97b7-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и президент США Джо Байден Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Женеве, сообщает РИА Новости.

Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряжённости они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооружённых конфликтов и угрозы ядерной войны, — говорится в заявлении.

Стороны подтвердили принцип, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Кроме того, лидеры двух стран анонсировали запуск комплексного диалога по стратегической стабильности, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.