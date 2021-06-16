Путин и Байден пожали руки при встрече в Женеве

https://static.news.ru/photo/a4ab7e28-ce98-11eb-98f6-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и президент США Джо Байден (слева направо) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин в среду, 16 июня, встретился на территории Женевы со своим американским коллегой Джо Байденом. Политики обменялись рукопожатием. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин прибыл на женевскую виллу La Grange. Там его встретил швейцарский президент Ги Пармелин. Они также поздоровались за руку. Немногим позднее к политикам присоединился американский президент. Путин, Пармелин и Байден сделали совместное фото перед началом саммита. Лидеры стран стояли , соблюдая социальную дистанцию.

К настоящему моменту Путин и Байден уже начали переговоры в узком составе. На встрече присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы двух государств смогут поговорить с глазу на глаз, если сами этого захотят. Время переговоров двух политиков никто не ограничивает. При этом в изначальном графике встреча двух лидеров тет-а-тет не значится. Песков подчеркнул, что это не свидетельствует о неготовности к такой беседе.

Ранее пятнадцать американских законодателей направили письмо Байдену с призывом к сотрудничеству с Москвой в ряде сфер. Речь идёт о контроле над вооружениями и борьбе с изменением климата. Конгрессмены поддержали саммит Байдена и Путина, заметив, что все президенты США, начиная с Франклина Рузвельта, лично встречались с лидерами СССР и России.