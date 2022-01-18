Путин и Алиев обсудили ситуацию на Украине и в Казахстане

Президент России Владимир Путин обсудил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым проблематику внутриукраинского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями по поводу недавних событий в Казахстане.

С учётом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева. При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ, — говорится в сообщении.

Также Путин проинформировал Алиев о состоявшихся контактах с американской стороной и их союзниками по вопросам предоставления гарантий безопасности российской границы.

Стороны подтвердили приверженность к дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнёрства.

Ранее Алиев находился с рабочим визитом в Киев, где провёл встречу с президентов Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров азербайджанский лидер заявил о готовности страны к сотрудничеству с Украиной во всех сферах. По его словам, подписанные в ходе встречи документы будут способствовать сближению стран. Глава государства отметил, что существует много возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной. Кроме того, он рассказал о «неизменной поддержке» двух стран.