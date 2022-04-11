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Путин поручил согласовать с Белоруссией взаимное признание нарушений ПДД

15:55, 11 апреля 2022
Путин поручил согласовать с Белоруссией взаимное признание нарушений ПДД Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поручил МВД согласовать с Белоруссией взаимное признание и исполнение решений по административным делам о нарушениях правил дорожного движения. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, — сказано в тексте документа. 

Ранее ГИБДД предложила отбирать свидетельство о регистрации машины у водителей, если они за семь дней не устранили выявленные неисправности. С инициативой на слушаниях в Общественной палате выступил представитель ведомства Сергей Чипурин. Он подчеркнул, что ежегодно в стране выявляют миллионы нарушений, которые связаны с неисправностями машин.

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев сообщил, что в рамках так называемого законопроекта о лихачах по отношению к тем, кто в течение месяца накопил штрафов на 150 тысяч рублей, будет применяться арест авто сроком на три месяца. Однако прежде проект об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД обсудят с экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов, а сам законопроект могут принять в 2022 году. Однако сейчас о том, как продвигается обсуждение и принятие, ничего не известно.

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