Путин дал Меркель и Макрону разъяснения по делу Навального

https://static.news.ru/photo/b6e4fd16-9195-11eb-b01a-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Президент России Владимир Путин разъяснил своим коллегам — президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель — объективные обстоятельства дела оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин переговорил с коллегами в формате видеоконференции. В ходе разговора обсуждались ситуация в Донбассе и перспективы регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС.

В связи с поднятым партнёрами вопросом об Алексее Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела, — цитирует сообщение РИА Новости.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным.

Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.