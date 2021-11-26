Путин, Алиев и Пашинян начали трёхсторонние переговоры в Сочи

Президент РФ Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали трёхсторонние переговоры в Сочи. Лидеры планируют наметить шаги по укреплению стабильности в Карабахе. Стороны будут обсуждать вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Ожидается, что они договорятся о создании комиссии по делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении.

После переговоров лидеров Армении, России и Азербайджана Путин проведет отдельную встречу с Пашиняном.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее заявил NEWS.ru, что на заседании Совбеза РФ, которое состоится по итогам саммита лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи, будет создана ещё одна рабочая группа по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, если будет принято решение о запуске этого процесса.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.