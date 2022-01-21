«Путь в Россию»: политолог назвал условие признания ДНР и ЛНР

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Власти США изучают возможность эвакуации членов семей американских дипломатов с Украины на фоне эскалации обстановки. Соответствующее заявление может быть сделано в ближайшие дни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. План эвакуации предполагает обязательное возвращение семей дипломатов домой. Техперсонал диппредставительств может вернуться на родину добровольно.

Решение об эвакуации родственников дипломатов пока не принято, передаёт агентство. Источники Bloomberg отмечают, что власти США трактуют эти меры как «предусмотрительные приготовления», так как на росcийско-украинской границе наблюдается напряжённая обстановка....