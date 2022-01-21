«Путь в Россию»: политолог назвал условие признания ДНР и ЛНР

«Путь в Россию»: политолог назвал условие признания ДНР и ЛНРПолитолог Куликов: признание Донбасса возможно, если Украина провалит Минские соглашения
Россия признает самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики при условии, если Украина полностью провалит Минские соглашения или пойдёт на совместные с США провокации в отношении Донбасса, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Куликов. По его словам, нынешнее положение дел указывает на то, что «такое решение может быть вполне уместно».
Эксперт отметил, что признание республик должно происходить только по воле их жителей стать частью России.
Признание — это технический элемент, к которому нужно будет прибегать в том случае, когда станет понятно, что точно установлена воля жителей Донбасса быть россиянами. Это путь в Россию, — сказал эксперт.
Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе в Госдуме будет обсуждаться проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), подготовленный депутатами от КПРФ. Он добавил, что украинские власти продолжают игнорировать Минские соглашения, а НАТО, в свою очередь, стремится к оккупации Украины. Всё это может обернуться трагедией, которую нельзя допустить.