16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная операция войск 2-го, 1-го Белорусских фронтов и 1-го Украинского фронта. Боевые действия против сил вермахта продолжались до 2 мая 1945-го, в ходе которых Красная армия продвинулась на запад на расстояние от 100 до 220 км.
В Берлинской операции были задействованы войска ПВО, авиация дальнего действия, силы Днепровской военной флотилии и часть сил Краснознамённого Балтийского флота. С апреля по май 1945 года советские военные провели Штеттинско-Ростокскую, Зееловско-Берлинскую, Котбус-Потсдамскую и ряд других фронтовых наступательных операций. В результате тяжёлых боёв Красная армия заняла Берлин. Гитлеровская Германия была вынуждена подписать акт о безоговорочной капитуляции.
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Солдаты Советской армии с автомашинами и артиллерией у разрушенного Рейхстага в Берлине
Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Советские танки перед разрушенным Рейхстагом в Берлине, на котором уже развевается красный флаг победы
Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Советская артподготовка в районе Зееловских высот
Wikimedia
Советские солдаты поднимают красный флаг на разрушенной квадриге Бранденбургских ворот в Берлине
Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Бранденбургские ворота, Берлин
Советские солдаты загружают журналы в аэропорту Гатов в Берлине
Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Берлин в конце Второй мировой войны
Global Look Press
Советские солдаты раздают горячую еду жителям Берлина
Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Солдаты Красной армии маршируют по Берлину
Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Разрушенный Рейхстаг в Берлине
Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Подъём красного флага на Берлинский рейхстаг
Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
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