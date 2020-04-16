16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная операция войск 2-го, 1-го Белорусских фронтов и 1-го Украинского фронта. Боевые действия против сил вермахта продолжались до 2 мая 1945-го, в ходе которых Красная армия продвинулась на запад на расстояние от 100 до 220 км.

В Берлинской операции были задействованы войска ПВО, авиация дальнего действия, силы Днепровской военной флотилии и часть сил Краснознамённого Балтийского флота. С апреля по май 1945 года советские военные провели Штеттинско-Ростокскую, Зееловско-Берлинскую, Котбус-Потсдамскую и ряд других фронтовых наступательных операций. В результате тяжёлых боёв Красная армия заняла Берлин. Гитлеровская Германия была вынуждена подписать акт о безоговорочной капитуляции.

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