«Путь к III мировой»: эксперт о плане НАТО вмешаться в украинский конфликт Венгерский журналист Штир назвал лишь идеями планы НАТО вмешаться в ход СВО

Фото: Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация о разработке членами НАТО прямого вмешательства в российско-украинский конфликт, о которой ранее сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляет собой не более чем идеи, заявил в беседе c NEWS.ru член Валдайского клуба венгерский журналист Габор Штир. Он также подчеркнул, что военный подход к решению проблемы приведет к началу Третьей мировой войны и Венгрия не поддерживает его. По его мнению, эту же позицию поддержат Словакия и Турция.

Военный подход — это тупиковый подход, из этого ничего не выйдет, кроме Третьей мировой войны. Это меньше, чем планы, это разговоры, это идеи, и в этом разговоре, в этом споре Орбан говорит, что мы не поддерживаем этот подход, — подчеркнул эксперт.

Ранее Орбан заявил, что венгерские власти приняли решение о переоценке роли страны в рамках НАТО. По его словам, республика не хочет принимать участие в военной миссии Североатлантического альянса в украинском конфликте, так как это может привести к эскалации отношений с Россией и прямому столкновению с ней.

Орбан пояснил, что сейчас в Брюсселе формируется военный план, специалисты разрабатывают стратегию участия НАТО в конфликте на Украине. По его словам, Венгрия не хочет участвовать в этом и не хочет быть вовлеченной в боевые действия с РФ, но при этом намерена остаться в составе Североатлантического альянса. Премьер добавил, что руководство Евросоюза знает о позиции республики.