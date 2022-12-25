Pusuhaber: россиянин попытался сделать селфи и погиб в Турции

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Национальный парк каньона Кепрюлю

Гражданин России Иванченко С. пытался сделать селфи и погиб в Анталии, сообщил турецкий новостной портал Pusuhaber. Молодой человек не удержался на скале и сорвался в пропасть с 35-метровой высоты в каньоне Кепрюлю.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование в связи с ЧП.

Ранее стало известно, что в Новосибирске мужчина заживо сварился в наполненной кипятком яме. Он упал в нее, возвращаясь домой из магазина. Тело 37-летнего Евгения пролежало в яме двое суток, пока его не нашли друзья. Сотрудники регионального СК начали проверку.

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